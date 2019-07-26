Хабаровск, 26 июля, 2019, 09:19 — ИА Регнум. Документ, регламентирующий порядок действий по обеспечению безопасности детских лагерей палаточного типа, только сейчас поступил в региональные подразделения МЧС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Огнетушитель

Читайте также: Глава МЧС РФ поручил проверить все детские лагеря и базы отдыха

По информации источника, документ датирован 21 июня 2019 года, а его разработчиком указано ГУ МЧС России по Москве. Документ содержит общие требования пожарной безопасности палаточных лагерей для детей и подростков в летний период, а также специальные и основные требования к передвижным и стационарным палаточным лагерям. Отдельно расписано требование пожарной безопасности при размещении автотранспорта возле палаточного лагеря, а также требования по обеспечению безопасности на водных объектах.

В документе перечисляются нормы и правила, в соответствии с которыми он разработан, также отмечено, что при обеспечении пожарной безопасности необходимо руководствоваться действующими стандартами, строительными нормами и правилами, нормами технологического проектирования. Действие документа распространяется на любые палаточные лагеря независимо от их подчиненности или формы собственности.

В документе прописан функционал персонала лагеря, их обязанности в части обеспечения пожарной безопасности. При выборе места расположения лагеря следует учитывать дислокацию ближайших пожарных подразделений, чтобы время их прибытия в городской местности не превышало 10 минут, в сельской — 20 минут. С места расположения лагеря должна осуществляться устойчивая телефонная проводная или сотовая связь. Расстояние между палатками должно быть не менее 1,5 м, а в самих палатках не допускается установка приборов отопления, прокладка электрических сетей, использование открытого огня. Для освещения палаток следует применять переносные электрические фонари. Также не допускается использование в палатках газового оборудования.

Читайте также: Палаточные лагеря в России не охвачены нормативным регулированием

Как сообщало ИА REGNUM, после трагедии, разыгравшейся в палаточном лагере Холдоми, где в результате пожара погибло четверо детей, специалисты противопожарного надзора рассказали, что в России нет норм, регулирующих противопожарный контроль за палаточными лагерями, в случае назначения проведения проверки, Госпожнадзор не имеет на то руководящих документов.