Москва, 26 июля, 2019, 08:53 — ИА Регнум. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об исполнении федерального бюджета за 2018 год, передает корреспондент ИА REGNUM. Данные помогут качественнее спланировать показатели главного финансового документа страны на 2020 год.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

Доходы федерального бюджета за 2018 год сложились в сумме 19 454 млрд рублей, что на 506,8 млрд рублей (2,7%) больше, чем предусмотрено в прогнозе на 2018 год. Расходы федерального бюджета за этот период по кассовому исполнению составили 16 713 млрд рублей. Таким образом, профицит федерального бюджета составил 2741,4 млрд рублей.

Основной причиной роста доходов в правительстве называют более благоприятную конъюнктуру цен, прежде всего на сырьевые товары — нефть, газ. Выросли и ненефтяные доходы — на 306 млрд рублей. В результате их доля в общей сумме по-прежнему превышает 50-процентный рубеж, она составила 54%, несмотря на общий рост доходов.

В правительстве также отметили успехи в оздоровлении региональных финансов, в частности, на межбюджетные трансферты пришлось более 12% всех расходов федерального бюджета, благодаря этому бюджеты регионов были исполнены с профицитом в более чем 510 млрд рублей. Сокращается их государственный долг — чуть меньше чем на 5%, привели цифры в правительстве.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев анонсировал начало очередного бюджетного цикла, идет работа над бюджетом на 2020−2022 годы. Анализы результатов предыдущей работы позволяют более точно настроить бюджетную политику, в том числе для решения масштабных задач, которые связаны с национальными проектами и с реализацией майского указа президента. Медведев ожидает сохранения положительного соотношения доходов и расходов и по итогам 2019 года.