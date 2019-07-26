Красноярск, 26 июля, 2019, 08:53 — ИА Регнум. В Красноярском крае на утро 26 июля зарегистрировано 124 лесных пожара на общей площади 927,3 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, в том числе в авиационной и наземной зонах зарегистрировано 20 лесных пожаров на площади 7,3 тыс. га в Абанском, Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах.

skeeze Лесные пожары

Большая часть возгораний действует в труднодоступной зоне, населённым пунктам огонь не угрожает, утверждают в министерстве. Тушением занимаются более 670 человек, более 30 единиц техники, в том числе 10 воздушных судов.

Основная часть возгораний действует в Эвенкии, там усилена лесопожарная группировка. Большинство возгораний зафиксировано на отдалённых и труднодоступных территориях в зоне контроля — 104 на площади 920 тыс. га. Власти имеют право не тушить пожары в зоне контроля, если соответствующее решение о нетушении примет специальная комиссия. Озвучиваемая причина — эти пожары не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, а затраты на их тушение превышают ущерб, который может быть ими причинён. По информации минлесхоза края, три таких пожара региональная комиссия КЧС обязала тушить. К очагам доставили сотрудников авиапожарной службы.

За прошедшие сутки в крае потушили 12 лесных пожаров в Кежемском и Эвенкийском районах на общей площади более 5 тыс. га, в том числе 11 очагов в зоне контроля.

В связи с задымлением продолжается мониторинг атмосферного воздуха Красноярска. На автоматизированных постах наблюдения превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций не зафиксировано.

За прошедшие сутки все посты территориальной сети наблюдения показали превышения среднесуточных предельно допустимых концентраций по взвешенным частицам (до 2,5 мкм) в пределах 2,4 раза, подытожили в минлесхозе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует режим ЧС из-за лесных пожаров. На утро 25 июля в регионе действовало 129 лесных пожаров на площади 906 тыс. га.

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Дым от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области дошёл до других сибирских регионов. Сообщения о задымлении от сибирских пожаров также приходят с Урала.

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