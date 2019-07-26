Благовещенск, 26 июля, 2019, 05:01 — ИА Регнум. Министр МЧС России Евгений Зиничев и губернатор Приамурья Василий Орлов на вертолёте направились в наиболее пострадавшие от паводка районы области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Amurobl.ru В вертолёте МЧС

На своей странице в социальной сети Instagram Василий Орлов написал, что вместе с министром МЧС в настоящее время летит в подтопленные районы и надеются приземлиться в Норске.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приамурья Василий Орлов в виду ухудшения паводковой обстановки, принял решение объявить в области режим чрезвычайной ситуации. Полностью под водой находится село Норск, где порядка 30 жителей населённого пункта спасаются на крыше школы.