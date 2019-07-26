Благовещенск, 26 июля 2019, 03:36 — REGNUM
Режим чрезвычайной ситуации введён в Амурской области из-за паводка, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.
Решение о введении режима ЧС принято 25 июля на заседании комиссии правительства Амурской области по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при губернаторе Василии Орлове.
Губернатор заявил, что ситуация «под контролем». По словам министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексея Венглинского, администрация Селемджинского района перечислила 1,08 млн. руб. на счета 36 гражданам в связи с подтоплением домовладений при прохождении паводка на реке Селемдже в начале июля.
«Помимо Селемджинского района, где продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, режим ЧС введен на территории шести муниципальных образований: Благовещенска, Зеяе Сковородинского, Благовещенского, Зейского, Тамбовского районов», — заявил Венглинский.
Напомним, в Селемджинском районе из-за долгих дождей затопило шахты рудника. Подтоплено 467 частных подворий, 12 домов и 17 участков автотрассы.
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