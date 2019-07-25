Москва, 26 июля, 2019, 00:53 — ИА Регнум. Задержанием закончилась акция с участием незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь, передаёт радиостанция «Эхо Москвы».

Навальный LIVE Любовь Соболь

Соболь, которая не захотела добровольно выйти из здания, поскольку её не зарегистрировали в качестве кандидата, пришлось вынести вместе с диваном. После этого её задержали.

Напомним, Соболь, которую в Мосгоризбиркоме отказались регистрировать в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы, отказалась покидать здание. Она потребовала встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой.