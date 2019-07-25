Ереван, 26 июля, 2019, 00:17 — ИА Регнум. Заявление секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна о том, что правительство страны планирует в 2020 году построить дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией, протяженность которой составит 150 км и соединит города Капан и Гадрут, вызвало большой общественный резонанс.

facebook.com/armengrigoryanSC Армен Григорян

Хотя секретарь Совета безопасности сообщил, что соответствующее решение уже принято и финансовые средства также имеются, в министерстве территориального развития и инфраструктур Армении сообщили, что проект пока находится на стадии идеи и они не могут сообщить каких-либо деталей.

Политолог Акоп Варданян считает заявление Григоряна преждевременным, принимая во внимание сообщение министерства территориального развития и инфраструктур о том, что проект находится на стадии идеи.

Политолог Акоп Варданян в беседе с ИА REGNUM «Заявление Григоряна может превратиться для новых властей Армении в нереализованное обещание. Оно очень похоже на заявление прежних властей Армении о скором начале строительства железной дороги Армения — Иран или же о строительстве новой АЭС. Мне кажется, что за словами Григоряна последует не начало строительства, а его отставка, потому что чиновник такого ранга не имеет права делать такие безответственные заявления»

В свою очередь, политический обозреватель Акоп Бадалян высоко оценивает решение о строительстве третьей дороги, которая будет идти в южном направлении и свяжет Армению с Нагорным Карабахом.

ИА REGNUM ). Кроме того, в чисто географическом смысле, конечно, это очень важно, потому что речь идет также об увеличении возможностей коммуникации через Сюник, и здесь, конечно, в режиме реальной политики, в неформальном плане я также придаю важность этому обстоятельству в плане связи с Ираном, потому что, в конечном счете, этот южный регион, а также освобожденные территории Арцаха также и для Ирана представляют большой интерес» Политический обозреватель Акоп Бадалян в беседе с Радио Азатутюн «Наличие третьей дороги я считаю важным с нескольких точек зрения. Во-первых, в качестве инфраструктуры, которая никогда не будет лишней с точки зрения связи Армения — Арцах (Нагорный Карабах —). Кроме того, в чисто географическом смысле, конечно, это очень важно, потому что речь идет также об увеличении возможностей коммуникации через Сюник, и здесь, конечно, в режиме реальной политики, в неформальном плане я также придаю важность этому обстоятельству в плане связи с Ираном, потому что, в конечном счете, этот южный регион, а также освобожденные территории Арцаха также и для Ирана представляют большой интерес»

Он считает важным то заявление, которое сделал директор СНБ Армении как офицер безопасности, отметив, что у армянской стороны нет намерения сдавать какие-либо территории, а нужно думать о заселении этих территорий.