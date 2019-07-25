Москва, 25 июля, 2019, 19:33 — ИА Регнум. Экипаж российского танкера Neyma, захваченного 25 июля Службой безопасности Украины (СБУ), в полном составе возвращается в РФ. Об этом при помощи телемоста заявил пресс-атташе российского посольства в Киеве Денис Голенко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«На текущий момент информация следующая: танкер прибыл в порт Измаил для ремонта. На текущий момент он остается на территории Украины. Экипаж из десяти россиян отправляется на родину. Дальнейшие обстоятельства данного дела выясняются. Вопрос находится на плотном контроле посольства и нашего генерального консульства в Одессе. На данную минуту информация такая», — сообщил дипломат.

Ведущая ток-шоу Ольга Скабеева попросила представителя посольства РФ в Киеве дать оценку законности действий украинской стороны. На это Голенко ответил, что не может оценить этот аспект, поскольку представители Украины даже не уведомили посольство о произошедшем.

«Информация ещё уточняется, пока с украинской стороны мы каких-то документов не получали. Спикер СБУ обещала, что подробности будут обнародованы позднее. Украинские официальные органы пока не выходили на связь с нами», — отметил Голенко.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин назвал задержание российского танкера продолжением череды провокационных действий определенных политических сил в Киеве.