Москва, 25 июля, 2019, 14:46 — ИА Регнум. Законопроект о баллах за ЕГЭ за особые успехи в учебе внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России» Игорь Ананский и Николай Рыжак, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

Право на дополнительное количество баллов, для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета имеют граждане, награжденные медалью «За особые успехи в учении». Максимальное количество баллов устанавливается образовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность самостоятельно, но не может составлять менее 11 баллов, следует из текста поправок.

В 2019 году максимальное количество баллов было установлено в пределах десяти, что по сравнению с баллами, полученными на ЕГЭ несущественно.