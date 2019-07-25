Киев, 25 июля, 2019, 14:41 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в порту Измаил российский танкер NEYMA, сообщает 25 июля пресс-служба ведомства.

Бойцы СБУ

Как считают в СБУ, танкер якобы блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе.

«По прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ представители пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей», — говорится в сообщении.

Также в СБУ утверждают, что судно было перекрашено и сменило название на NIKA SPIRIT.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 года в Керченском проливе были задержаны три украинских военных судна, которые грубо вторглись в территориальные воды России и отказывались выполнять законные требования пограничников. Члены экипажей были задержаны, а позднее помещены под арест.

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