Новосибирск, 25 июля, 2019, 13:39 — ИА Регнум. В Новосибирской области, которая как и некоторые другие регионы Сибири и Дальнего Востока, страдает от накрывшей территорию дымки масштабных природных пожаров, накануне, 24 июля, произошло две дорожных трагедии. Судя по снимках с места ЧП, косвенной причиной смертельных ДТП могла стать плохая видимость.

ГУ МВД по Новосибирской области В Искитимском районе произошло ДТП со смертельным исходом

Одна авария случилась в Искитимском районе, в двух километрах от деревни Белово.39-летняя женщина, управлявшая автомобилем Nissan Pulsar, допустила опрокидывание транспортного средства. На месте погибли две женщины-пассажирки 33 и 58 лет.

ГУ МВД по Новосибирской области В Искитимском районе произошло ДТП

Еще одно ДТП произошло в 02.20 местного времени в Черепановском районе, на 135 км федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт». Водитель автомобиля «Лада Калина», следовавший из Барнаула в Новосибирск, столкнулся с трактором Т-40, который выехал на трассу с прилегающей дороги. Погибла 48-летняя пассажирка «Лады».

ГУ МВД по Новосибирской области ДТП в Черепановском районе

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 июля в России действует 256 лесных пожаров площадью 2 109 815 га, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Шлейф от масштабных очагов из Красноярского края, Иркутской области, Якутии распространился немногие тысячи километров. Жители Сибири начали сбор подписей под обращением к властям с требованием ввести режим ЧС.