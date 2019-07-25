Субсидии и инновации: названы два способа решения жилищной проблемы в РФ
Москва, 25 июля, 2019, 13:43 — ИА Регнум. Власти РФ должны предоставить преференции тем предпринимателям, которые вкладываются в развитие технологий, позволяющих снизить издержки домостроения, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 25 июля корреспонденту ИА REGNUM, рассуждая о возможных способах решения жилищной проблемы в РФ.
Однако, как подчеркнул Колганов, магистральный путь — это всё-таки снижение издержек домостроения и, соответственно, расширение его масштабов. Тут, по словам экономиста, нужна программа, которая бы охватывала всю цепочку — от карьера, производства строительных материалов и заканчивая возведением самого жилья и его оснащением.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению авторов документа «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства», выпущенного Центральным банком, увеличение объёма ипотечного кредитования может привести к падению цен на недвижимость, так как из-за быстрого наращивания ипотеки спрос на новое жильё может быстро закончиться, причём уже в ближайшие семь-девять лет. В результате, раз некому будет покупать новые квартиры, цены на жильё упадут, затем снизятся и объёмы строительства.