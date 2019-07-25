Симферополь, 25 июля, 2019, 12:10 — ИА Регнум. 3 млн 346 тыс. туристов отдохнули в Крыму с начала 2019 года по данным на 20 июля, такие данные привел председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк. Рост турпотока по сравнению с прошлым годом составил 11%. Значительный взнос сделала Украина — с начала года в российском Крыму отдохнули 253 тыс. туристов из соседней страны.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пляж в Гурзуфе

«62% всех туристов, посетивших республику, прибыли по Крымскому мосту. Так, с начала 2019 года по мосту в Крым приехало около 1 миллиона 74 тысяч автотранспортных средств, в том числе около 16 тысяч 700 автобусов. Средняя загрузка работающих средств размещения в Республике Крым по состоянию на 18 июля 2019 года составила 79%», — цитирует Черняка пресс-служба Госсовета РК.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 июля, заработал официальный автобусный маршрут «Симферополь — граница с Украиной». Маршрут будет следовать от автостанции «Курортная» в Симферополе до пункта пропуска «Джанкой» на границе с Украиной и обратно.