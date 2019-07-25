Москва, 25 июля, 2019, 11:50 — ИА Регнум. В России внедряют новые станции зондирования атмосферы, благодаря которым точность прогнозов погоды вырастет в два раза, сообщают 25 июля «Известия» со ссылкой на Росгидромет.

Шаман. 1929. Якутия. СССР

Отмечается, что поставка оборудования уже началась. В настоящее время в стране работают 10 таких станций, еще девять планируют установить до конца следующего года.

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На сегодняшний день, по данным института физики атмосферы им. А. М. Обухова, синоптики прогнозируют погоду на завтра с точностью 97%, на три дня вперед — 80%, около 60% — на две недели.

Напомним, ранее сообщалось, что современное оборудование, которое было установлено на объединенной гидрометеорологической станции города Нарьян-Мар (Ямало-Ненецкий АО), позволил повысить точность прогнозов погоды в России.

Отметим, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, сводки о прогнозах погоды актуальны для большинства жителей России: 54% граждан регулярно следят за ней по ТВ/радио или интернету, 27% — время от времени.

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