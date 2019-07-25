Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, 25 июля, 2019, 11:45 — ИА Регнум. Угроза низового пожара, действующего 24 июля в 5−7 км от населенного пункта Куюмба на севере Красноярского края, снята. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 июля в ГУ МЧС России по региону.

24.mchs.gov.ru Лесной пожар недалеко от эвенкийского населённого пункта Куюмба

Для мониторинга сложившейся обстановки в Куюмбу из посёлка Байкит 24 июля на плавсредстве прибыли два сотрудника Эвенкийского пожарно-спасательного гарнизона и фельдшер.

По кромке низового лесного пожара работают местные жители-добровольцы и сотрудники лесоохраны. Вокруг населенного пункта есть минерализованная полоса шириной от шести до 30 метров. Ведутся работы по дополнительной очистке с помощью высокопроходимой техники. Произведен встречный пал от ручья Юктамакит к кромке действующего пожара.

Посёлку и жителям огонь не угрожает, заверили в ведомстве. Задымленность в посёлке отсутствует, так как сменилось направление ветра.

В Эвенкийском муниципальном районе введён режим ЧС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, режим ЧС из-за лесных пожаров действует в Красноярском крае. На утро 25 июля в регионе действовало 129 лесных пожаров на площади 906 тыс. га.

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23 июля огонь подошёл к северному посёлку Куюмба (51 дом, 202 жителя) на 4,5 км.

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