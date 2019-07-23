Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, , 14:55 — REGNUM

В Красноярском крае населённым пунктам требуется дополнительная защита от лесных пожаров. Как сообщили ИА REGNUM 23 июля в региональном правительстве, на особом контроле МЧС в Эвенкии находятся девять населённых пунктов, где лесные пожары действуют в 20-километровой зоне. К посёлку Куюмба (51 дом, 202 жителя) огонь подошёл на 4,5 км.

Правительство Красноярского края «Проводится соответствующая работа по защите населённого пункта, подготовлена техника, план переброски сил и средств Лесопожарного центра и федерального резерва из Туры».

В целом власти подчёркивают, что населённые пункты дополнительно защитят от пожаров. Лесопожарную обстановку в регионе обсудили 23 июля на оперативном совещании правительства.

По данным минлесхоза, на утро 23 июля в регионе действовало 124 пожара на общей площади 746,6 тыс. га. Основная масса возгораний зафиксирована в зоне контроля на отдалённых и труднодоступных территориях — 112 пожаров на общей площади 739,8 тыс. га. В тушении задействованы 430 человек и 18 единиц техники. Авиапатрулированием занимаются восемь воздушных судов, переброской групп для тушения пожаров — пять вертолётов Ми-8. В Ванавару дополнительно направили 47 сотрудников из шушенского резерва.

В Эвенкии усилена лесопожарная группировка, туда переброшены более 200 авиапожарных.

Что касается пожара вблизи Куюмбы, по оценкам специалистов, он носит низовой характер и может быть потушен силами наземной группировки. В случае угрозы населённому пункту есть возможность использовать гидросамолёт Бе-200.

Напомним, в населённых пунктах Красноярского края наблюдается задымление. Причиной власти называют лесные пожары, действующие в Эвенкии, Иркутской области и Якутии. По словам первого замначальника краевого главка МЧС Вадима Сизых, за прошедшую неделю в крае зафиксировано 195 случаев задымления в 119 населённых пунктах. К 22 июля в зоне задымления оставался 61 населённый пункт в пяти районах (Богучанском, Кежемском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском).

Прогнозируется, что с изменением направления ветра с 24 июля дым от пожаров начнёт рассеиваться в центральных районах, но сохранится в ангарской и северной группах районов.

Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин поручил минлесхозу и МЧС пересмотреть подходы к борьбе с огнём в зоне контроля. Он напомнил о существующей методике Рослесхоза, которая позволяет не тушить пожар, если нет угрозы объектам экономики.

Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин «Логика понятна — нужно экономить средства. Но масштабы пожаров в этом году у нас большие. Поэтому там, где есть даже гипотетическая угроза населённым пунктам и объектам экономики, необходимо наращивать группировку и работать по кромкам огня. Да, это приведёт к дополнительным затратам, но мы в состоянии обосновать эти расходы в Рослесхозе».

Лапшин подчеркнул, что в случае необходимости можно будет задействовать средства резервного фонда краевого правительства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае из-за лесных пожаров действует режим ЧС. На задымление жалуются и жители Красноярска.

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Задымление пришло и в другие сибирские регионы.

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