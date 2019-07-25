Москва, 25 июля, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Введение уголовного наказания за домашнее насилие никак не разрешит проблему. Об этом журналистам 25 июля заявил глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Я думаю, что у нас насилие в семье было всегда, просто больше стали внимания обращать», — заявил Крашенинников, уточнив, что проблема существовала всегда, но сейчас стало появляться больше информации о конкретных случаях.

При этом, уверен глава комитета, просто ужесточением уголовного наказания решить проблему нельзя.

«Только уголовными мерами ничего не решить… Здесь нужно решать не только криминализацией или декриминализацией каких-то проблем, но нужно решать вопросы с точки зрения защиты семьи», — отметил Крашенинников.

По его словам, в Госдуме сегодня обсуждают законопроект, который носил бы комплексный характер решения проблемы — не только поправки в Уголовный кодекс, но и возможные изменения Семейного кодекса, закона об опеки и других законов РФ.