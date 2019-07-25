Красноярск, 25 июля, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Жители задыхающегося от дыма лесных пожаров Красноярска устроили 25 июля необычную акцию. Они прогулялись по центру города около краевого правительства и Заксобрания в масках и респираторах.

Скриншот с Vk.com, группа «За чистое небо» Прогулка по Красноярску в масках и респираторах

Цель акции, по словам организаторов, — показать чиновникам «чёрное небо».

«Красноярск две или три недели задыхается в дыму от лесных пожаров. Чиновники продолжают рассказывать сказки на тему, что «с воздухом всё в порядке», и нет причин вводить режим НМУ (неблагоприятных метеоусловий — прим. ИА REGNUM ), так называемый режим «чёрного неба», хотя в Новосибирской и Кемеровской областях это сделали через пару дней после того, как до них дошёл дым от наших лесных пожаров», — сказал экологический активист Андрей Сковородников-Эрлих.

Судя по фото, размещённому на страницах паблика «За чистое небо» в соцсети «ВКонтакте», на прогулку вышли порядка 20 человек.

Тем временем Красноярск продолжает страдать от задымления, вызванного действующими в регионе лесными пожарами. Однако, как сообщили в краевом правительстве, по мнению специалистов Гидрометцентра, в Красноярске недостаточно условий для введения режима НМУ. А экологические активисты считают, что режим «чёрного неба» необходимо ввести, так как в таком случае предприятия будут обязаны максимально снизить воздействие на окружающую среду, что просто необходимо задымлённому городу.

24 июля губернатор Красноярского края Александр Усс попросил синоптиков рассмотреть возможность введения режима неблагоприятных метеоусловий в Красноярске.

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На утро 25 июля в Красноярском крае зарегистрировано 129 лесных пожаров на площади 906 тыс. га.

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