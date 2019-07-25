Алтайский депутат призвал «заставить» федеральную власть тушить пожары
Барнаул, 25 июля, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Масштаб природных пожаров, бушующих сегодня в Сибири и на Дальнем Востоке, превысил уже два миллиона гектаров. Но несмотря на многочисленные сигналы бедствия от задыхающихся от дыма граждан, горящий лес так и не будет потушен на совершенно законных основаниях — «нет экономической целесообразности». В связи с этим депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия») заявил о необходимости «заставить федеральную власть «заметить» проблему и бросить все силы на ее решение», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Своё воззвание с призывом ко всем сибирским регионам выступить с совместным обращением к федеральным органам власти о введении режима ЧС и принятии безотлагательных мер для борьбы с масштабными лесными пожарами в Сибири, он разместил на своей странице в Facebook.
Напомним, 24 июля советник руководителя Рослесхоза Александр Агафонов на пресс-конференции в Иркутске действительно сообщил, что ведомство пока не планирует использовать авиацию для тушения лесных пожаров:
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Алтайский парламентарий Владислав Вакаев заявил, что регионам необходимо объединиться и потребовать изменения политики в лесной отрасли с целью недопущения повторения подобных катастроф.
Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным СБУ «Авиалесохрана», на 25 июля в Сибири и Приморье действует 256 лесных пожаров на площади 2 109 815 га. И это только те пожары, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
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