Барнаул, 25 июля, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Масштаб природных пожаров, бушующих сегодня в Сибири и на Дальнем Востоке, превысил уже два миллиона гектаров. Но несмотря на многочисленные сигналы бедствия от задыхающихся от дыма граждан, горящий лес так и не будет потушен на совершенно законных основаниях — «нет экономической целесообразности». В связи с этим депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия») заявил о необходимости «заставить федеральную власть «заметить» проблему и бросить все силы на ее решение», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

24.mchs.gov.ru Тушение лесного пожара

Своё воззвание с призывом ко всем сибирским регионам выступить с совместным обращением к федеральным органам власти о введении режима ЧС и принятии безотлагательных мер для борьбы с масштабными лесными пожарами в Сибири, он разместил на своей странице в Facebook.

к возгорания в далекой Сибири им не интересны. На этом фоне особенно цинично выглядит заявление чиновника «Рослесхоза» о том, что тушить лесные пожары с помощью авиации «экономически невыгодно». Владислав Вакаев «Сейчас на огромных территориях разворачивается настоящая экологическая катастрофа — по некоторым данным, огонь уже охватил территорию площадью 1,3 миллиона гектаров. Это чревато самыми серьезными последствиями и для людей, и для природы. Однако власти изо всех сил стараются не замечать проблему. Они охотней помогают тушить лесные пожары за рубежом, тогда ка

Напомним, 24 июля советник руководителя Рослесхоза Александр Агафонов на пресс-конференции в Иркутске действительно сообщил, что ведомство пока не планирует использовать авиацию для тушения лесных пожаров:

«Смотрите сами: ближайшая точка базирования находится в 500 км от пожара в тайге. Он летит туда-обратно, сбрасывает небольшой объем воды. Мы разоримся использовать авиацию для таких целей».

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Алтайский парламентарий Владислав Вакаев заявил, что регионам необходимо объединиться и потребовать изменения политики в лесной отрасли с целью недопущения повторения подобных катастроф.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным СБУ «Авиалесохрана», на 25 июля в Сибири и Приморье действует 256 лесных пожаров на площади 2 109 815 га. И это только те пожары, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

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