Москва, 25 июля, 2019, 09:16 — ИА Регнум. В среду, 24 июля, цены на нефть показали волатильную и нервозную торговлю в расширенном диапазоне, чувствительно реагируя на неоднозначные сигналы в отрасли. Brent, которая в моменте коснулась максимума на уровне 64,6 доллара за баррель, резко скатилась в район 62,5 и закрылась на отметке 63 доллара с приличными внутридневными потерями, заявил корреспонденту ИА REGNUM 25 июля эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Аналитик отметил, что по большей части повышенную волатильность привнёс отчёт Минэнерго, который оказался сверхпозитивным. Запасы сырой нефти сократились почти на 11 млн баррелей, практически совпав с оценкой API, а добыча резко сократилась на 700 тыс. баррелей.

«Поначалу это вдохновило инвесторов на покупки, но как только пришло осознание, что статистика искажена из-за недавних перебоев в Мексиканском заливе, игроки тут же принялись фиксировать прибыль», — подчеркнул экономист.

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Также, по словам Николаева, на рынок надавили сообщения о том, что Саудовская Аравия и Кувейт договорились о возобновлении добычи в так называемой нейтральной зоне, где производство может составить порядка 500 тыс. баррелей в день. Перспективы поступления на мировой рынок дополнительного предложения на фоне существующих опасений переизбытка поставок и ослабления спроса определенно не идут на пользу настроениям трейдеров, уверен эксперт.

Николаев считает, что для выхода из текущего тупика котировкам нефти нужен чёткий отраслевой сигнал, который бы задал более выраженный вектор движения котировкам.

«Но пока рынок, похоже, будет оставаться в неопределённости, которую подтверждает флэтовая динамика Brent на недельном графике после приличной просадки в ходе предыдущей пятидневки», — заключил аналитик.