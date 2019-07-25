Севск, Брянская область, 25 июля, 2019, 08:30 — ИА Регнум. В Барнаул из экспедиции вернулся алтайский сводный школьно-студенческий отряд «Сибиряк». Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь КГАУ «Краевой дворец молодёжи» Оксана Какаева, поисковики в третий раз посетили места боевых действий на территории Севского района Брянской области. Здесь в марте 1943 года сражалась сформированная в 1942 году в Барнауле 28-я отдельная лыжная бригада. В результате Севского рейда, в котором приняли участие алтайские лыжники, образовался северный фас Курской дуги.

Сводный школьно-студенческий отряд «Сибиряк» Квадратная роща, расположенная в четырех километрах к юго-западу от Севска

Сводный школьно-студенческий отряд «Сибиряк» Место работы алтайских поисковиков. Квадратная роща, расположенная в четырех километрах к юго-западу от Севска

Основным районом поисковых работ стала Квадратная роща, расположенная в четырех километрах к юго-западу от Севска. Этот небольшой лес, именуемый также Севской дубравой, по-своему уникален — со времен войны он почти не изменил своих очертаний. Ветераны 28-й лыжной бригады, которым посчастливилось выжить в жестоких боях за Севск и его окрестности, чаще всего вспоминали именно эту рощу, в которой погибли многие их однополчане. В ходе поисковых работ ребята обнаружили останки двоих военнослужащих Красной армии.

«Учитывая, что в этом районе действовала только 28-я бригада, можно с уверенностью утверждать, что найдены воины, служившие именно в этом соединении». Оксана Какаева

Сводный школьно-студенческий отряд «Сибиряк» На территории Севского района Брянской области сражалась сформированная в 1942 году в Барнауле 28-я отдельная лыжная бригада

К сожалению, установить, кто именно найден в дубраве, не представляется возможным. Но останки безымянных защитников Отечества будут торжественно захоронены 26 августа 2019 года на мемориале в центральном сквере Севска.

Как уже сообщало ИА REGNUM, поисковый отряд «Сибиряк» был создан в 2015 году как сводный школьно-студенческий. В Севском районе Брянской области работал состав из пяти человек. Это руководитель Дмитрий Вейен и его бойцы: студент-историк из Алтайского государственного педагогического университета Иван Зарудний, аспирант Алтайского государственного университета Андрей Ткаченко, педагог из Кулунды Виталий Ерёменко и его ученик — восьмиклассник Кирилл Вебер.

Сводный школьно-студенческий отряд «Сибиряк» Место работы алтайских поисковиков. Квадратная роща, расположенная в четырех километрах к юго-западу от Севска

Совместно с Алтайской краевой общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов поисковики реализуют проект «Весна сорок третьего: алтайские лыжники в боях за Севск». Его частичное финансирование осуществляется на средства гранта губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и ведомственной целевой программы «Молодежь Алтая».

Следующим этапом станет передвижная музейная экспозиция, посвященная боевому пути алтайских воинов. А к марту 2020 года должна быть издана книга о боевом пути алтайской лыжной бригады.