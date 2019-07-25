Абакан, 25 июля, 2019, 07:53 — ИА Регнум. С начала 2019 года в Хакасии зарегистрировано 23 лесных пожара на общей площади 416,9 га, из них 395,4 га — лесная площадь. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 июля в республиканском управлении по ГО ЧС и ПБ.

14.mchs.gov.ru Борьба с лесным пожаром

Уточняется, что за аналогичный период 2018 года произошло 33 пожара на площади 505,7 га.

По информации управления, лесопожарную обстановку в Хакасии контролируют оперативные службы и власти региона:

«Ведётся круглосуточный мониторинг, еженедельно проводится аваипатрулирование и дежурство наземных группировок».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасию, как и в другие регионы Сибири и Урала, в июле пришло задымление от лесных пожаров, действующих в других регионах. В настоящее время напряжённая лесопожарная обстановка складывается в Красноярском крае и Иркутской области. По данным Авиалесоохраны, по состоянию на 24 июля в этих регионах площадь лесных пожаров превышала 1,3 млн га.

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