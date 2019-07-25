Куала-Лумпур, 25 июля, 2019, 07:42 — ИА Регнум. Соединенные Штаты и Украина пытались завладеть бортовыми самописцами Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который разбился в Донецкой области в июле 2014 года, заявил руководивший операцией Совета национальной безопасности Малайзии Мохамад Сакри в документальном фильме голландского журналиста Макса ван дер Верффа о крушении воздушного судна.

Место крушения MH-17

По его словам, вскоре после получения черных ящиков к нему обратились представители ФБР и попросили передать им их. Кроме того правительство Украины также оказывало давление и пыталось заставить его отдать самописцы им, добавио он.

«Мы сказали нет. Мы не можем. Мы не можем этого позволить», — сказал в документальном фильме полковник.

Как сообщало ИА REGNUM, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины в результате попадания ракеты. На борту воздушного судна находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Выжить не удалось никому.

Расследованием авиакатастрофы занимается специально созданная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Расследование продолжается до сих пор, обвинения официально пока никому не предъявлены.

Читайте также: СБУ редактировала аудиозаписи переговоров из дела MH17 — эксперт