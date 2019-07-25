Красноярск, 25 июля, 2019, 07:22 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к исполняющему обязанности начальника Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Сергею Сережкину с просьбой рассмотреть возможность введения режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Gornovosti.ru Смог в Красноярске

В случае введения так называемого режима «чёрного неба», воздействие городских предприятий на окружающую среду должно быть максимально снижено, что было бы весьма кстати в условиях задымления из-за действующих в регионе лесных пожаров.

При этом в настоящее время, по мнению специалистов Гидрометцентра, в Красноярске недостаточно условий для введения режима НМУ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае бушуют лесные пожары. 24 июля было зарегистрировано 122 возгорания на общей площади 845,4 тыс. га. По этой причине Красноярск накрыло дымкой с запахом гари, однако режим «чёрного неба» до сих пор не ввели. Губернатор рекомендовал предприятиям добровольно ограничить выбросы.

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Добавим, о задымлении от красноярских и иркутских пожаров сообщают и другие регионы Сибири и Урала.