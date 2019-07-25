Москва, 25 июля, 2019, 06:02 — ИА Регнум. Система ремонта вышедшей из строя техники в армии будет кардинальным образом изменена, пишет 25 июля газета «Известия».

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По сведениям источника в Минобороны РФ, восстанавливать неисправную и поврежденную технику в полевых условиях будут новые воинские части. Специальные ремонтно-эвакуационные полки оснастят подвижными мастерскими и сверхмощными тягачами.

Благодаря новой системе, любую технику можно будет оперативно восстановить на месте.

Комментируя нововведение, бывший начальник вооружения ВС РФ Анатолий Ситнов пояснил, что современная армия нуждается в мощной независимой структуре для эвакуации и оперативного ремонта боевых машин.

«Похожая система существовала до 2003 года. В вооруженных силах были ремонтно-восстановительные базы, бригады, батальоны и роты. Эти подразделения были укомплектованы профессионалами, которые могли производить различные виды ремонта. Позже систему попытались перевести на аутсорсинг, но этот опыт не прижился в войсках и был признан неудачным», — сказал Ситнов.