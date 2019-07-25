Сеул, 25 июля, 2019, 05:28 — ИА Регнум. КНДР следует прекратить действия, которые не помогают снизить военную напряженность на Корейском полуострове, заявил официальный представитель министерства обороны Южной Кореи, сообщает агентство Reuters.

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По его словам, недавний пуск двух неустановленных снарядов с территории Северной Кореи лишь способствует наращиванию напряженности в регионе. Представитель южнокорейского минобороны также подчеркнул, что запущенные снаряды являлись ракетами малой дальности. Ранее такую же версию озвучил источник Reuters в японском правительстве, заявивший о пуске Северной Кореей двух баллистических ракет малой дальности.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля южнокорейское агентство Рёнхап заявило о запуске с территории города Вонсана (КНДР) двух неустановленных снарядов. По данным агентства, ракеты пролетели расстояние около 430 километров. После этого министр обороны Японии назвал «очень прискорбным» пуск ракет малой дальности с территории КНДР.