Сеул, 25 июля, 2019, 02:08 — ИА Регнум. Две ракеты были запущены из Северной Кореи, сообщает 25 июля Рёнхап.

Official SpaceX Photos Запуск ракеты

Уточняется, что, по данным южнокорейских военных, снаряды были запущены из районов города Вонсана (Северная Корея): первый в 5:34 (время местное), второй — в 5:57 (время местное).

Снаряды преодолели расстояние в 430 км. Пока не известно, что за снаряды были запущены из Северной Кореи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Рёнхап распространило информацию о запуске одной ракеты с территории Северной Кореи.