Анкара, 24 июля, 2019, 22:48 — ИА Регнум. Предварительной версией нападения на сотрудника посольства Белоруссии в Турции является бытовой конфликт, передаёт турецкая газета Sozcu.

kerttu

По информации издания, на белорусского дипломата напал его сосед, отставной военнослужащий. После инцидента он покончил с собой.

Сообщается также, что пострадавший дипломат был прооперирован. На данный момент его состояние оценивается медиками как тяжёлое.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в Анкаре мужчина выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии Александра Поганшева. Пострадавший был госпитализирован с огнестрельным ранением. По предварительным данным, злоумышленник был психически неуравновешен.