Москва, 24 июля, 2019, 21:10 — ИА Регнум. Финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей»— пройдет в Казани с 27 по 29 сентября. Решение об этом было принято в среду на заседании организационного комитета финала конкурса.

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Мероприятие прошло 24 июля в Доме Правительства Российской Федерации. На нем были определены также направления тематических треков и программа финального хакатона конкурса. Возглавил оргкомитет заместитель председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов.

В состав оргкомитета также вошли генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, советник генерального директора Фонда содействия инновациям Иван Бортник, заместитель председателя — член правления Внешэкономбанка Алексей Иванченко, начальник Управления Президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации Президента Андрей Липов, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко, руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров и другие участники.

Конкурсные мероприятия пройдут в МВЦ «Казань Экспо» 27 — 29 сентября. Финал станет самым масштабным хакатоном Европы — одновременно в течение 48 часов на площадке будут работать свыше 3000 специалистов в области программирования, дизайна и управления.

«На финал конкурса мы пригласим расширенный пул экспертов. Консультировать участников все дни соревнований будут свыше 120 отраслевых специалистов. Кроме того, за каждой командой будет закреплен ментор, который все 48 часов будет курировать ее работу. В первые два дня конкурсантов ждет несколько воркшопов, на которых они узнают о секретах и особенностях публичных выступлений, а также научатся генерировать идеи и строить бизнес-модели. Главным результатом хакатона должно стать максимальное число рабочих цифровых продуктов, которые разработают финалисты. Можно сказать, что хакатон в Казани будет для них не просто финальными соревнованиями, но и образовательным интенсивом», — отметил Алексей Комиссаров.

В состав команд войдут финалисты региональных отборочных этапов, проходивших в 40 городах России с 8 июня по 28 июля. Ожидается, что в финальном хакатоне примут участие свыше 650 команд, 200 из которых по результатам нескольких контрольных мероприятий (чек-поинтов) будут допущены к финальной защите перед экспертным жюри.

«Мы благодарим организаторов за выбор нашей республики в качестве принимающего региона. Республика Татарстан имеет большой опыт по проведению событий такого уровня. МВЦ «Казань Экспо» на котором, пройдет финал, неоднократно проходило проверку масштабными мероприятиями и сегодня отвечает всем требованиям, предъявляемым организаторами к площадке проведения. Мы постараемся, чтобы участники, эксперты и гости окунулись в атмосферу нашего гостеприимства, а церемонии открытия и закрытия запомнились надолго. Ну и конечно мы ожидаем успешного выступления команд из нашей республики», — сказал Роман Шайхутдинов.

Задания для участников разрабатывались совместно с регионами в соответствии со стратегическими направлениями внутренней политики России. В тематические треки финального хакатона войдут двадцать специальных номинаций. Их организаторами станут партнеры конкурса, министерства, Счетная палата России, Центральный банк России, Правительство Республики Татарстан. Оценивать работы команд будут свыше 120 членов экспертного жюри.

Кроме того, в рамках финала конкурса пройдет школьный хакатон для участников в возрасте до 18 лет, который по ожиданиям соберет более 300 человек. Команды будут работать по пяти трекам, разработанным Образовательным центром «Сириус».

"Бизнес регулярно использует хакатоны для быстрого поиска альтернативных путей развития. Как показал опыт наших полуфиналов, такой формат отлично подходит для решения различных задач в области цифрового развития. Всего за два месяца хакатонов нам удалось получить свыше четырехсот жизнеспособных цифровых продуктов по пяти направлениям Национальных проектов. На финале мы увеличим это количество, и я уверен, что все они будут реализованы с поддержкой наших федеральных и региональных партнеров по итогам конкурса», — прокомментировал руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров.

Региональный этап конкурса «Цифровой прорыв» стартовал 8 июня. По итогам прошедших семи отборочных полуфиналов на хакатон в Казани приглашены свыше четырехсот команд со всей России. На предстоящих выходных пройдет финальная волна соревнований. Они состоятся в пяти городах — Иркутске, Екатеринбурге, Владикавказе, Курске и самый большой — в Москве. Участие в нем примут около полутысячи человек.

Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России.

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса. Всего к нему были допущены 37 566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

Очные мероприятия проходят с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов — соревновательных мероприятиях, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создают прототипы цифровых продуктов.

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».