Москва, 24 июля, 2019, 20:24 — ИА Регнум. Власти США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в небе над Донбассом пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17. Об этом рассказал в документальном фильме голландского режиссера Макса фон дер Верффа полковник Мохамад Сакри, руководивший операцией Совета национальной безопасности Малайзии после крушения. Фильм был опубликован на видеохостинге YouTube 20 июля, но СМИ обратили на него внимание только сейчас.

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение самолета рейса MH17

Полковник рассказал, что малайзийской стороне пришлось провести секретную операцию, чтобы заполучить бортовые самописцы. Чтобы попасть на место крушения, малайзийским военным пришлось тайно ехать в Донбасс и договариваться с ополченцами. Полковник Сакри утверждает, что к нему приходили агенты ФБР США, которые хотели увидеть черные ящики, а украинские власти пытались заставить оставить черные ящики им.

Стоит отметить, что в фильме интервью дает премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Он подчеркивает, что то расследование, которое ведет Совместная следственная группа (JIT, ССГ), совершенно игнорирует Малайзию и те данные, которыми она располагает по катастрофе.

«Они на самом деле не смотрят на причины аварии и на то, кто нёс ответственность, но уже решили, что это должна быть Россия. Мы не можем принять такое отношение», — сказал Мохамад.