Москва, 24 июля, 2019, 19:06 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины отредактировала записи переговоров, представленных в качестве доказательств по делу о крушении пассажирского Boeing 747 авиакомпании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года. Об этом заявил старший следователь по цифровой экспертизе Акаш Розен (Akash Rosen) малайзийской фирмы OG IT Forensic Services в документальном фильме голландского режиссёра Макса ван дер Верффа об обстоятельствах катастрофы.

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение смолета рейса MH17

В фильме Розен подтверждает, что те аудиозаписи переговоров, что были предоставлены СБУ в качестве доказательств в рамках дела о крушении MH17, явно имеют следы редактирования. О том, что записи редактировались, также подтвердил немецкий эксперт Норман Риттер.

«Это отредактировано. Уровень шумов отличается от этого аудиотрека. Вы видите этот аудиотрек, уровень шумов в этой части отличается. Здесь ниже, а здесь выше», — рассказал Розен.

Также он отметил, что имело место слияние аудио, а также удаление отдельных отрезков аудиозаписей.

Немецкий эксперт Риттер также подтвердил, что с представленными СБУ аудиозаписями как минимум девять раз производились манипуляции. По сути речь идёт о подделке аудиозаписей телефонных разговоров.

«Я нашел всего девять манипуляций. Здесь много редактирования. И я действительно сомневаюсь в подлинности этих записей», — рассказал Риттер.

Напомним, что расследование причин гибели MH17 продолжается уже пять лет, и вся цель этого расследования — повесить вину за гибель самолета на Россию и народные республики Донбасса.

При этом самолет был сбит в воздушном пространстве, которое контролировала Украина. И именно украинские власти начали военные действия в Донбассе, но при этом не было закрыто воздушное пространство.