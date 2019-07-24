Москва, 24 июля, 2019, 16:27 — ИА Регнум. Государство должно самостоятельно заниматься отдыхом детей, чтобы в полной мере обеспечить безопасность несовершеннолетних. Об этом 24 июля сообщил член Совета Федерации РФ от Хабаровского края Елена Грешнякова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Государство — это мощнейшая машина, подкрепленная разными инструментами. У нас есть опыт в предыдущих лет и десятилетий, когда государство полностью на своих плечах это несло. И что касается жизни и заботы людей — это задача государства. У нас демографическая ситуация патовая и хотелось бы, чтобы население возросло, а не убывало, и задача сохранить жизни детей — это очень важная задача. Должна быть монополия на сохранность человеческой жизни. Здесь, в первую очередь, ответственность и обязанность государства и подключение всех рычагов. Чтобы это состоялось, нужно восстановить все лагеря, что есть, создать новые», — отметила Грешнякова.

Сенатор уточнила корреспонденту ИА REGNUM, что не призывает полностью запрещать частникам организовывать детский отдых, а лишь указывает на необходимость развивать государственные детские лагеря.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае в ночь с 22 на 23 июля произошел пожар в детском палаточном лагере в туристическом центре «Холдоми». Погибли четверо детей, еще восемь пострадали. По факту чрезвычайного происшествия возбуждено два уголовных дела.