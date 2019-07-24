Москва, 24 июля, 2019, 16:19 — ИА Регнум. После пожара и гибели четырёх несовершеннолетних в палаточном лагере в Хабаровском крае среди родителей, чьи дети отдыхают в детских лагерях, началась паника. Об этом сообщила член всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Анастасия Белова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Родительский комитет получает письма с просьбой проверить те лагеря, где находятся их дети. У родителей паника. Многие едут забирать своих детей, потому что не понимают, как на это реагировать», — сообщила общественный деятель.

Общественница также посоветовала родителям лично убедиться, в каких условиях будет жить их ребёнок. Для этого необходимо не только посадить своего сына или дочь на транспорт, который отвезёт детей к месту отдыха, но и поехать с ними, чтобы лично осмотреть условия проживания.