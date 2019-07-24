Москва, 24 июля, 2019, 15:10 — ИА Регнум. Состояние карско-баренцевоморской популяции белого медведя в районах Земли Франца-Иосифа и Ямало-Ненецкого АО изучат специалисты Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН в ходе арктических экспедиций. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба компании «Роснефть».

М.Иванов Белая медведица с медвежонком, о. Гукера, ЗФИ.

Две научные экспедиции стартовали в рамках программы нефтяной компании по изучению белых медведей. Они пройдут с использованием сверхлёгких самолётов-амфибий. Общее расстояние, которое предстоит преодолеть учёным, превысит 4 тыс. километров.

Биологи проведут оценку мест обитания и состояния белых медведей в акваториях Баренцева и Карского морей в районах Персеевского, Альбановского и Восточно-Приновоземельского-3 лицензионных участков НК Роснефть» на основе анализа данных спутникового мечения и лабораторного анализа биологических проб.

Также учёным предстоит дать оценку наличия антропогенных загрязнений у белых медведей с островов Карского моря, наблюдения за которыми ведутся с 2018 года. В ходе полевых исследований 2019 года также планируется провести одевание на медведей ошейников с радиомаяками.

Генетический анализ собранного биологического материала позволит выявить родственные связи белых медведей Карско-Баренцевоморской и Лаптевской популяций.