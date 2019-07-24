Москва, 24 июля, 2019, 15:18 — ИА Регнум. Детский лагерь «Холдоми» Хабаровского края, где из-за поджара погибли четверо детей, не был зарегистрирован как место отдыха несовершеннолетних. Об этом сообщила член Совета Федерации РФ от Хабаровского края Елена Грешнякова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

27.mchs.gov.ru Сгоревший детский лагерь под Хабаровском

По словам сенатора, палаточный лагерь ранее использовался для организации места отдыха совершеннолетних молодых людей. Однако на использование его в качестве места отдыха несовершеннолетних предприниматель разрешения не получал.

«Данный палаточный лагерь в реестре организаций допущенных к летнему отдыху детей заявлен не был. Был заявлен совершенно иной формат лагеря. Никаких заявок, что будет размещаться детский палаточный лагерь, в этом году не поступало. Вопросов очень много сейчас, детально разбираются по каждому. Будет объективная оценка ситуации и те лица, которые нарушили законодательство, будут привлечены к ответственности», — отметила Грешнякова.

Как сообщало ИА REGNUM, владелец детского лагеря в Хабаровском крае, где во время пожара погибло четверо детей, получал государственную поддержку.