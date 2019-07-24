Москва, 24 июля, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Закон, изменяющий нормы компенсации нефтяников в рамках госрегулирования цен на бензин и дизтопливо, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

(сс)Falkenpost Бензин

Инициатива устанавливает новые нормы демпферного механизма. Речь о способе государственного регулирования цен на бензин. Сегодня нефтезаводы получают компенсацию в виде обратного акциза из госказны, если цена одной тонны бензина достигает 56 тыс. рублей, а дизтоплива — 51 тыс. рублей. Закон смягчает эти требования — теперь нефтяники получат компенсационные выплаты из госбюджета, если цена одной тонны бензина достигнет 50 тыс. рублей, а дизтоплива — 46 тыс. рублей. Такие нормы сократят давление на розничные цены на нефть, что позволит их сдерживать.

Чтобы компенсировать средства, которые уйдут из госбюджета на нефтяников, закон устанавливает, что цены на бензин и дизтопливо будут каждый год до 2024 года расти на 5%.

Новые нормы вступят в силу обратным числом и начнут действие с 1 июля 2019 года.