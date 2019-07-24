Москва, 24 июля, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Повысить прожиточный минимум в РФ мешает прежде всего нежелание её властей, считает бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. Об этом он заявил 24 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Минтруд установил величину прожиточного минимума в РФ за I квартал 2019 г. на уровне 10 753 рубля.

Бен Шан. Безработные. 1938

«Повысить прожиточный минимум в РФ мешает прежде всего нежелание, — считает Кудюкин. — Повышение прожиточного минимума в соответствии с Трудовым кодексом потребует повышения минимального размера оплаты труда, и считается, что это якобы негативно повлияет на малый бизнес. Хотя, как я считаю, малый бизнес найдёт способ выкрутиться. Но это общая проблема заниженной стоимости рабочей силы, а Россия, к сожалению, страна дешёвого труда, что является достаточно серьёзным тормозом экономического развития».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, для трудоспособного населения прожиточный минимум утверждён в размере 11 653 руб., для пенсионеров — 8 894 руб., для детей — 10 585 руб.