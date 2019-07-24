Иркутск, 24 июля, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Сотни тысяч гектаров полыхающих лесов и степей в Иркутской области, которые стараниями чиновников попали в разряд «закрытых», наконец-то стали объектом пристального внимания Рослесхоза. Подробности с пресс-конференции, которую сегодня, 24 июля, провёл советник руководителя Рослесхоза Александр Агафонов, сообщает официальный сайт Приангарья.

Алексей Денисов-Уральский. лесной пожар. 1897

Прежде всего Агафонов обозначил, что с 11 июля (время начала пожароопасного периода) в регионе было потушено 124 пожара общей площадью порядка 200 тысяч га. Напомним, сегодня, на утро 24 июля, в Приангарье действовало 112 пожаров на площади 458 732,5 га, и что по размаху лесных пожаров, согласно данным ФБУ «Авиалесоохрана», область вновь вышла на первое место в России.

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При всём при этом известно, что в зоне так называемого контроля сегодня «закрыто» 41 возгорание на 339 209 га (316 171 га из них покрыты лесом). На практике это означает, что более 300 тысяч гектаров леса не будут тушить из-за труднодоступности большой удалённости возгораний от населённых пунктов. Но в официальной информации ничего не сказано о том, что жители более 100 населённых пунктов уже задыхаются от дыма и ситуация в ближайшие дни может ещё более усугубиться.

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Также в официальном сообщении иркутских властей показалось любопытным, что Агафонов, оказывается, не может сказать точное число пожаров в Приангарье.

«Площади указаны большие. Но спутник может видеть только инфракрасное излучение, гореть может подстилка, может подгорать лес, тепловые массы поднимаются вверх, есть движение. То есть спутник показывает все тепловые массы, которые перемещаются. Так что данные расходятся. Объективно можно говорить, когда спутник высокого разрешения пролетает и смотрит, что сгорело, лесники проходят и определяют границы», — сказал Агафонов.Из остального сказанного можно сделать вывод, что чиновники вновь уповают на то, что с проблемой поможет справиться стихия: «в пятницу ожидается незначительное усиление ветра, что должно способствовать рассеиванию дымки». О дополнительных «силах и средствах» заговорили только сегодня, 24 июля, когда площадь пожаров, которые не будут потушены, увеличилась с 252 034 до более 300 тысяч га.

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