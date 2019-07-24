Тункинский район, Бурятия, 24 июля, 2019, 11:22 — ИА Регнум. В Тункинском районе Бурятии погиб иностранный турист. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, 49-летний мужчина сорвался с обрыва возле курортного посёлка Аршан.

СУ СКР по Бурятии buryatia.sledcom.ru 49-летний иностранный турист сорвался со скалы в Бурятии

Иностранец прилетел в Россию 13 июля в составе группы из 14 человек и гида. Посетив побережье Байкала в Иркутской области и Бурятии, 22 числа они прибыли в посёлок Аршан. На следующее утро группа поднялась по горной тропе к знаменитым местным водопадам.

«Достигнув вершины, иностранцы начали спускаться вниз, женщина-гид шла позади и замыкала их цепочку. Тропа к подножию была узкой, шла по краю обрыва, с другой стороны вплотную примыкала к скалистому отвесному склону горы. Мужчина, шедший предпоследним, не останавливаясь, обернулся, чтобы задать вопрос гиду, заговорил и, оступившись, сорвался в обрыв с высоты примерно 12 метров. При падении он ударился головой о камни», — сообщили в СКР.

Проходивший рядом местный житель тут же вызвал МЧС. Как сообщается, мужчина некоторое время оставался жив, жалуясь на боли в голове. Спасатели попытались его эвакуировать на носилках, однако через некоторое время пострадавший скончался.

В СКР сообщили о проведении проверки, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Между тем, «Байкал-Daily» сообщает, что иностранец мог быть гражданином Чехии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай двое туристов попали под снежную лавину в районе Северо-Чуйского хребта. Одного из них удалось вытащить живым из-под лавины, он получил вывих руки и, предположительно, перелом рёбер. Однако второго спасти не удалось. Погибший был 1957 года рождения.

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