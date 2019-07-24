Чебоксары, 24 июля, 2019, 10:53 — ИА Регнум. В Чувашии возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки за расчёты тарифов на электроэнергию. В центре внимания оказалась государственная служба республики по конкурентной политике и тарифам. В настоящее время юридическое лицо, в интересах которого могло действовать должностное лицо указанного ведомства, оштрафовано на 500 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Счётчик

По данным надзорного ведомства, представитель компании «Территориальные электрические сети» в интересах юридического лица передал должностному лицу госслужбы по конкурентной политике и тарифам 90 тыс. рублей.

«Средства предназначались за проведение расчётов и подготовку обоснования тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям для взаиморасчётов между сетевыми организациями, которые бы соответствовали пожеланиям указанной организации», — говорят в прокуратуре Чувашии, отметив, что по данному факту следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

В отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»). По данным ведомства, решением мирового судьи компания привлечена к административной ответственности с назначением 500 тыс. рублей штрафа. Постановление судьи в законную силу не вступило.

Отметим, что ранее массовые проверочные мероприятия проводились в министерстве экономического развития Чувашии, где бывший министр был арестован по подозрению в совершении серии коррупционных преступлений. Сообщалось, что проверочные мероприятия инициированы в отношении девяти сотрудников минэкономразвития на предмет «соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения им должностных обязанностей, установленных федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря 2018 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями в рамках предоставления субсидий из республиканского бюджета был взят под стражу бывший вице-премьер — министр экономики Чувашии. По данным следствия, злоумышленник совместно с другими пособниками реализовывал аферу с незаконным получением субсидий на 20 млн рублей через ряд аффилированных фирм. Расследование уголовного дела продолжается.

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