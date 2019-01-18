Дело вице-премьера Чувашии: начались массовые проверки в минэкономразвития

Чебоксары, , 07:54 — REGNUM В Чувашии после ареста и отстранения от должности вице-премьера — министра экономики Владимира Аврелькина временно отстранена от должности его заместитель Инна Антонова. В отношении них инициирована антикоррупционная проверка. Соответствующие распоряжения подписал глава республики Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы. Кроме того, проверочные мероприятия проводятся в отношении девяти сотрудников министерства.

Согласно документу, от должности временно отстранены министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Владимир Аврелькин, его первый заместитель Инна Антонова. Они отстранены от должности на 90 дней в связи с проведением проверки.

Что касается министра, то проверяется «соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения им должностных обязанностей, установленных федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами». В отношении замминистра проверяется «соблюдение запретов и ограничений, а также исполнения ею своих обязанностей».

Руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев местным СМИ заявил, что проверочные мероприятия инициированы также в отношении девяти сотрудников минэкономразвития. По результатам проверки «отдельное решение» будет принято по каждому госслужащему.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Аврелькин арестован 14 декабря 2018 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями в рамках предоставления субсидий из республиканского бюджета. Его сообщниками следствие считает директора чебоксарского ООО «Ордер» Ольгу Филиппову и директора ГУП «Биологические очистные сооружения» минстроя Чувашии Сергея Анисимова. По данным следствия, злоумышленники совместно с другими пособниками реализовывали аферу с незаконным получением субсидий на 20 млн рублей через ряд аффилированных с Владимиром Аврелькиным подставных фирм.

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