Абакан, 24 июля, 2019, 10:53 — ИА Регнум. Среднесибирское управление гидрометцентра обнародовало результаты лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в городах Хакасии — Абакане, Саяногорске и Черногорске. Как сообщили ИА REGNUM 24 июля в министерстве природных ресурсов и экологии республики, по последним данным от 22 июля 2019 года, концентрации загрязняющих веществ не превышали установленных гигиенических нормативов. Стандартный уровень загрязнения воздуха классифицируется как низкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Уточняется, что специалисты проводят измерения по диоксиду серы, оксиду углерода, взвешенным веществам и так далее. Хакасский гидрометцентр берёт пробы на двух постах в Абакане, а также в Черногорске и в Саяногорске.

Концентрацию бенз (а)пирена определяют учёные в городе Обнинске Калужской области. Этот процесс длится не менее месяца.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Хакасия — один из регионов, в котором наблюдается задымление из-за действующих масштабных природных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.

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