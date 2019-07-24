Черкесск, 24 июля, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Все места отдыха детей в Карачаево-Черкесии будут проверены после пожара в лагере под Хабаровском. Поручение об этом отдал глава республики Рашид Темрезов.

Дарья Драй ИА REGNUM МЧС России

Он потребовал еженедельно проводить выездные проверки соблюдения правил техники безопасности в загородных лагерях, сообщили ИА REGNUM 24 июля в пресс-службе главы и правительства региона. В проверках, по его требованию, будут участвовать сотрудники МЧС, Роспотребнадзора и министерства образования.

В настоящее время в республике действуют шесть стационарных загородных лагерей, один из них — палаточный. Общее число отдыхающих в них детей в одну смену составляет около 1000 человек. По словам руководителя регионального управления МЧС Сергея Шаркова, перед каждым заездом детей во всех местах отдыха тщательно проверяется противопожарная безопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае в ночь с 22 на 23 июля произошел пожар в детском палаточном лагере в туристическом центре «Холдоми». Погибли четверо детей, еще восемь пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Пожар в детском лагере под Хабаровском: все новости