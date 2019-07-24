Краснодар, 24 июля, 2019, 10:02 — ИА Регнум. Все детские лагеря, работающие на территории Краснодарского края, в ближайшее время ожидают внеплановые проверки. Как заявил глава региона Вениамин Кондратьев, к проверкам должны подключиться главы муниципальных образований, а сами проверки должны проводиться максимально жестко.

Николай Богданов-Бельский. Перетягивание каната. 1939

«Комиссии должны подходить к этому вопросу жестко. Если есть нарушение — лагерь закрывается до того момента, пока его не устранят, поблажек не будет никому», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации края.

Как отмечалось на заседании КЧС региона 23 июля, сегодня на территории края действует восемь палаточных лагерей, в них отдыхают более 700 детей и подростков. Ещё пять будут работать с 24 июля и по 3 августа, они примут более 580 детей. Все лагеря уже обследованы на предмет соблюдения требований пожарной безопасности и допущены к работе. Но теперь их, как и все детские лагеря в регионе, ждут внеплановые проверки. Кроме того, особое внимание от глав муниципалитетов потребовали обратить на соблюдение пожарной безопасности в стихийных кемпингах, которых сегодня вдоль Черноморского побережья много.

В ночь с 22 на 23 июля в детском палаточном лагере в туристическом центре «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края произошел пожар. Палатки из ПВХ, в которых спали дети, загорелись. В огне погибла девочка 2008 года рождения, позже в реанимации скончались еще трое детей. Возбуждено уголовное дело.