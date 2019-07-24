Ростов-на-Дону, 24 июля, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Донские спасатели предупредили жителей Ростовской области о надвигающемся на регион шторме. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном управлении МЧС 24 июля.

Ураган

Так, в ближайшие часы Ростовскую область накроют сильные дожди, грозовые ливни с градом. Порывы ветра в непогоду будут достигать 23 метров в секунду. Неблагоприятная метеообстановка сохранится местами в Ростовской области до 26 июля.

ИА REGNUM напоминает, что синоптики ранее прогнозировали ухудшение погодных условий 18 и 19 июля. Метеослужбы обещали также сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом, сильный ветер.