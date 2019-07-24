Красноярск, 24 июля, 2019, 08:38 — ИА Регнум. В Красноярском крае по состоянию на 10:00 (местное время) 24 июля зарегистрировано 122 лесных пожара на общей площади 845,4 тыс. га. При этом, как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, «ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем».

24.mchs.gov.ru Тушение лесного пожара

В том числе в авиационной зоне зарегистрировано 14 пожаров на площади 6,8 тыс. га — в Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах. В тушении принимают участие более 400 человек, более 20 единиц техники, угрозы населённым пунктам нет, заверили в министерстве.

Основная часть возгораний действует в Эвенкии, где уже долгое время отсутствуют осадки, а температура воздуха держится на отметке +30. Ситуацию усугубляют ветер и высокая грозовая активность. Большинство возгораний зафиксировано на отдалённых и труднодоступных территориях в так называемой зоне контроля — 108 на площади 838,6 тыс. га. Власти имеют право не тушить такие пожары, если специальная комиссия решит, что они не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, а затраты на их тушение превысят прогнозируемый вред, который может быть ими причинён. Между тем по трём пожарам в зоне контроля краевая КЧС приняла решение о необходимости их тушить.

За прошедшие сутки в крае потушили 24 лесных пожара в Абанском и Эвенкийском районах на площади более 4,9 тыс. га, в том числе 23 очага — в зоне контроля.

Добавим, из-за лесных пожаров жители региона жалуются на задымление.

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«Ситуация с загрязнением атмосферного воздуха также находится под контролем. Сегодня на телефон горячей линии минэкологии поступил один звонок», — говорится в сообщении минлесхоза.

За сутки в Красноярске передвижная лаборатория выезжала по обращениям граждан трижды, чтобы сделать отборы проб воздуха. В результате девяти взятых проб превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций не зафиксировано.

23 июля автоматизированные посты зарегистрировали превышения максимальных разовых предельно допустимых концентраций по показателю взвешенные частицы (до 2,5 мкм) в пределах 1,14 раза. Среднесуточные предельно допустимые концентрации также были превышены вдвое.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае введён режим ЧС из-за лесных пожаров. На утро 23 июля в регионе действовало 123 лесных пожара на общей площади 746,4 тыс. га.

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Жители других сибирских регионов также сообщают о задымлении. Власти и МЧС объясняют это действующими пожарами в Красноярском крае и Иркутской области. В частности, о задымлении сообщают из Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. В интернете появилась петиция с требованием ввести режим ЧС в Сибири, которую к утру 24 июля подписали более 42 тысяч человек.

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