Москва, 24 июля, 2019, 07:23 — ИА Регнум. В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС. Об этом заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Родионова.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

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Она уточнила, что угроза исходит от химического предприятия, расположенного в Иркутской области, «Усольехимпром», которое производит хлор и другие химические вещества. По словам Родионовой, это «самый яркий пример безобразного поведения собственника в Иркутской области».

«Это огромное химически опасное предприятие, которое находится в полуразрушенном состоянии. Нерадивые собственники выкачали из него последние ресурсы и бросили», — заявила в интервью «Известиям» Родионова.

До сих пор на территории предприятия, обанкротившегося в 2017 году, остаётся огромное количество ртутьсодержащих остатков, которые нуждаются в демеркуризации. Кроме того, в корпусах завода хранятся ёмкости с химически опасными веществами, а в скважины, из которых выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы.

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«Рядом течёт Ангара, и понятно, если такую скважину прорвёт, река будет загрязнена. Фактически это территория экологической катастрофы», — отметила глава Росприроднадзора.

Родионова подчеркнула, что предпринимать все необходимые меры нужно уже сейчас, в противном случае «мы получим такой «экологический Чернобыль».

Как сообщало ИА REGNUM, меры по демеркуризации промплощадки предприятия «Усольхимпром» были разработаны ещё в начале 2014 года в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012−2020 годы» и оценивались в 1,76 млрд рублей. Однако эти мероприятия касались в основном демеркуризации здания закрытого цеха ртутного электролиза и не включали в себя очистку шламоотстойников ООО «Усольехимпром» от ртути.

Позднее, в 2015 году, Иркутский областной суд обязал «Усольехимпром» демеркуризировать шламонакопитель, в котором скопились огромные объёмы ртути. Администрация предприятия отказывалась проводить работы по очистке территории от опасного металла, ссылаясь на отсутствие необходимых для этого денежных средств. Однако Западно-Байкальская межрайонная прокуратура настояла, что содержание большого объёма ртути угрожает экологии, тяжёлый металл может попасть в естественные водные объекты, в почву, в атмосферу и причинить ущерб здоровью людей.