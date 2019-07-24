Омск, 24 июля, 2019, 06:36 — ИА Регнум. Из-за действующих в Сибири природных пожаров в ряде регионов округа сохраняется задымлённость. В число таких регионов попала и Омская область. Как сообщили ИА REGNUM в региональном главке МЧС, в связи со сложившейся ситуацией жителям Омской области рекомендовано соблюдать меры личной безопасности.

ГУ МЧС по Омской области Омск

23 июля в ведомстве уточнили, что дымка с запахом гари, окутавшая Западную Сибирь, сохранится ещё 2−3 дня.

Причиной задымления в МЧС назвали действующие природные пожары в Эвенкийском районе Красноярского края. Восточный ветер распространяет задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей.

26−27 июля, по прогнозам метеорологов, антициклон сместится восточнее на территорию Красноярского края. Изменится направление ветра, что положительно повлияет на обстановку в регионах Западной Сибири. В Красноярском крае и Иркутской области, где действуют пожары, задымлённость сохранится. В других регионах СФО по состоянию на 23 июля очагов природных пожаров не зарегистрировано.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным Авиалесоохраны, в Красноярском крае на 00:00 (мск) 23 июля действовало 67 пожаров на землях лесного фонда на площади 58 409 га и 56 пожаров на площади 687 722 га на труднодоступных и удалённых землях лесного фонда в зоне контроля. В Иркутской области было зарегистрировано 55 пожаров на землях лесного фонда на площади 98 079 га и 40 пожаров на площади 244 005 га в зоне контроля.

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Напомним, на сильную задымлённость жалуются и жители Красноярского края.

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