Кемерово, 24 июля, 2019, 06:08 — ИА Регнум. В трёх крупнейших городах Кемеровской области действует режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) или так называемого «чёрного неба». Как напоминают власти региона, в рамках режима предприятиям рекомендуется ограничить выбросы вредных веществ в атмосферу.

wildfire Лесной пожар

«Чёрное небо» было объявлено в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске ещё 21 июля из-за задымлённости атмосферы, после чего несколько раз продлевался. В МЧС области сообщали, что источником дыма являются масштабные лесные пожары в соседних регионах, в особенности в Красноярском крае.

Режим НМУ в столице Кузбасса будет действовать как минимум до вечера 24 июля, в Новокузнецке и Прокопьевске продлён до вечера 25 июля.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на утро 23 июля в Красноярском крае действовало 123 лесных пожара на общей площади 746,4 тыс. га. В тушении задействовано более 400 человек, более 20 единиц техники. Между тем, в МЧС предупреждают, что дымка с запахом гари в Западной Сибири сохранится ещё два-три дня. Улучшения ситуации в ведомстве ждут с изменением направления ветра.

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