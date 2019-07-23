Новосибирск, , 10:38 — REGNUM

Дымка с запахом гари, окутавшая Западную Сибирь, сохранится ещё два-три дня. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 июля в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

По данным ведомства, восточный ветер распространяет задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края, охваченного природными пожарами.

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Улучшение обстановки, согласно прогнозу синоптиков, прогнозируется в ближайшие два-три дня при изменении направления ветра.

В областном главке МЧС пояснили, что на телефоны региональных экстренных служб поступило более 700 звонков от населения. При этом случаев ухудшения самочувствия жителей не зарегистрировано. В медучреждения подобных обращений не поступало.

Роспотребнадзор и Центр гигиены и эпидемиологии Новосибирской области следят за качеством воздуха. Превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено. Промышленным предприятиям области рекомендовано при неблагоприятных метеоусловиях ограничить выбросы вредных веществ.

Метеорологи рассчитали, что антициклон 26−27 июля сместится восточнее на территорию Красноярского края. Направление ветра должно смениться, что положительно повлияет на обстановку в регионах Западной Сибири. В Красноярском крае и Иркутской области задымлённость сохранится. В других регионах Сибири очагов природных пожаров не зарегистрировано.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае на утро 23 июля было зарегистрировано 123 лесных пожара на общей площади 746,4 тыс. га. В регионе действует режим ЧС в лесах.

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Продолжает оставаться напряжённой и обстановка в Иркутской области, где действующими остаются 44 пожара на площади 73 142 га, в том числе 69 172 га, покрытых лесом. Помимо этого, в области действуют ещё 44 возгорания на территории в 252 034 га, которые в силу труднодоступности и большой удалённости от населённых пунктов решено не тушить.

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